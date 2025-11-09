Анастасия Мишина отреагировала на сорванный прокат на этапе Гран-при в Казани

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина, выступающая с Александром Галлямовым, прокомментировала неудачное выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Казани. Пара заняла второе место, получив от судей за два проката 201,22 балла.

«Дело не в месте, а в прокате. Если бы проиграли с чистым прокатом, мы бы не расстроились. Дело скорее в том, что мы были готовы, однако не показали этого на соревнованиях. На тренировке было всё прекрасно, а тут случились такие два проката, наверное, худшие за последнее время. Поэтому обидно», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.