Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Уже была полная дизмораль». Галлямов — о срыве с Мишиной на Гран-при

«Уже была полная дизмораль». Галлямов — о срыве с Мишиной на Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о срыве на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмены заняли второе место с результатом 201,22 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

«Далеко не всё получилось, что было задумано, но со всеми случаются ошибки. Хотелось бы, чтобы это было в последний раз, но ничего не буду загадывать. Все мы люди, все под богом ходим, поэтому случиться может всё что угодно.

В «кисс энд крае» чисто на эмоциях было сказано. Было обидно, начали так хорошо и что-то непонятное случилось. Но Настя молодец, что собрала выброс, последний элемент — уже была полная дизмораль, но, к счастью, удалось собраться. Не очень просто, но это спорт, он не прощает ошибок.

Приедем домой, будем уделять мелочам внимание. Из мелочей складывается картина. За две недели разберём, чтобы в Омске всё исправить», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android