«Уже была полная дизмораль». Галлямов — о срыве с Мишиной на Гран-при

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о срыве на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмены заняли второе место с результатом 201,22 балла.

«Далеко не всё получилось, что было задумано, но со всеми случаются ошибки. Хотелось бы, чтобы это было в последний раз, но ничего не буду загадывать. Все мы люди, все под богом ходим, поэтому случиться может всё что угодно.

В «кисс энд крае» чисто на эмоциях было сказано. Было обидно, начали так хорошо и что-то непонятное случилось. Но Настя молодец, что собрала выброс, последний элемент — уже была полная дизмораль, но, к счастью, удалось собраться. Не очень просто, но это спорт, он не прощает ошибок.

Приедем домой, будем уделять мелочам внимание. Из мелочей складывается картина. За две недели разберём, чтобы в Омске всё исправить», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.