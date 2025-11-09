Александр Галлямов ответил, виновата ли его травма в провальном прокате на Гран-при

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что старая травма не стала причиной неудачного выступления в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмены заняли второе место с результатом 201,22 балла.

«Дело не в восстановлении. Я уже восстановился, эту тему мы закрыли на контрольных прокатах. К ней уже возвращаться нет абсолютно никакого смысла», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победу на этапе Гран-при в Казани в парном катании одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, исполнившие четверной выброс.