Александр Галлямов ответил, виновата ли его травма в провальном прокате на Гран-при

Александр Галлямов ответил, виновата ли его травма в провальном прокате на Гран-при
Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что старая травма не стала причиной неудачного выступления в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмены заняли второе место с результатом 201,22 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

«Дело не в восстановлении. Я уже восстановился, эту тему мы закрыли на контрольных прокатах. К ней уже возвращаться нет абсолютно никакого смысла», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победу на этапе Гран-при в Казани в парном катании одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, исполнившие четверной выброс.

Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
