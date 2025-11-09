«Паниковать не стоит, всё абсолютно в порядке». Галлямов — о выступлении в Казани

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о выступлении на этапе Гран-при России в Казани. По итогам соревнований спортсмены заняли второе место с результатом 201,22 балла.

«Сегодня не очень получилось, что планировали, но во всяком случае это урок на следующие прокаты, как нужно действовать. Ничего не потеряно, это только начало, поэтому дальше подготовимся и через две недельки уже исправим сегодняшние ошибки.

Кто-то уже напридумывал, судя по моему поведению после проката произволки… И всё остальное — это на эмоциях. Всё в порядке. Настя потрясающая партнёрша, со всеми бывает, и со мной такое тоже бывает, поэтому всё в порядке. И надо делать… Паниковать не стоит, так что всё абсолютно в порядке», — сообщил Галлямов в своём телеграм-канале.