Бойкова/Козловский опередили Мишину/Галлямова впервые с марта 2023 года
Чемпионы Европы и России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова впервые с марта 2023 года.
На этапе Гран-при России в Казани Бойкова и Козловский выиграли с результатом 215,34 балла. Мишина и Галлямов стали вторыми (201,22). Последний раз Александра и Дмитрий опережали Анастасию и Александра в финале Гран-при России в марте 2023 года.
Фигурное катание. Гран-при России в Казани. Спортивные пары. Итоговое положение:
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 215,34 балла.
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 201,22.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 190,55.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,45.
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 189,15.
