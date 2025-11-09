Скидки
Фигурное катание

Бойкова/Козловский опередили Мишину/Галлямова впервые с марта 2023 года

Чемпионы Европы и России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова впервые с марта 2023 года.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

На этапе Гран-при России в Казани Бойкова и Козловский выиграли с результатом 215,34 балла. Мишина и Галлямов стали вторыми (201,22). Последний раз Александра и Дмитрий опережали Анастасию и Александра в финале Гран-при России в марте 2023 года.

Фигурное катание. Гран-при России в Казани. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 215,34 балла.
  2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 201,22.
  3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 190,55.
  4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,45.
  5. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 189,15.
