Бойкова/Козловский опередили Мишину/Галлямова впервые с марта 2023 года

Чемпионы Европы и России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова впервые с марта 2023 года.

На этапе Гран-при России в Казани Бойкова и Козловский выиграли с результатом 215,34 балла. Мишина и Галлямов стали вторыми (201,22). Последний раз Александра и Дмитрий опережали Анастасию и Александра в финале Гран-при России в марте 2023 года.

Фигурное катание. Гран-при России в Казани. Спортивные пары. Итоговое положение: