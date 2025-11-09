Вайцеховская: никому в голову прийти не могло, что Мишина и Галлямов сорвут программу

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила конкуренцию в парном катании на Гран-при России в Казани между дуэтами Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Четверной выброс в исполнении Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — едва ли не более сильное впечатление этапа, нежели очень красивая произвольная программа Влада Дикиджи с запредельной сложностью и запредельными же баллами.

В пользу выброса сыграло даже начальное падение Саши на каскаде: сознание в таких случаях, думаю, работает в сложно координационных видах спорта у всех одинаково. Допустил грубую ошибку в соревнованиях — в голове тут же щёлкает: «Ну вот, приплыли…» И человек тут же начинает работать совершенно раскованно, полностью уходит стресс.

Другое дело, что никому и в голову прийти не могло, что Настя Мишина и Александр Галлямов сорвут программу. У меня есть своё объяснение этому, но ограничусь коротким: ребята на текущий момент явно не в форме. Поэтому тяжеловаты прыжки: Насте не хватило высоты, чтобы выехать тулуп, и это вопрос именно физической формы, а не техники или нервов, она тяжело входит в поддержки, что при оперированной ноге партнёра может стать (и, как мы видели, становится) более чем критичным.

Плюс не самая удачная программа. Но не потому, что она старая. Конкретно эта постановка требует лёгкости, быстроты и очень высоких кондиций, чтобы выкатывать всё до конца, а ничего этого на текущий момент нет», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.