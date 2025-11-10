«Подняли планку». Тарасова — о четверном выбросе Бойковой/Козловского

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала исполнение российскими фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским элемента повышенной для парного катания сложности — четверного выброса. Спортсменам удалось продемонстрировать его в прокате произвольной на третьем этапе серии Гран-при России, который прошёл в Казани.

Бойкова и Козловский стали победителями этапа Гран-при в Казани.

«Это вообще мечта не только их была, но и мечта каждой пары. Добавить ещё один оборот к выбросу – это такая серьёзная задача, тренировать его, выбрасываться, иногда падая. Это тяжело. Они сделали это красиво, преодолели, подняли планку. Видно, что они улучшают себя.

Но мне кажется, что они об этом не думали, а просто тренировались. Поздравляю их тренера, всю команду, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая наверняка на них оказывает положительное влияние», — приводит слова Тарасовой ТАСС.