Партнёрша Сизерона Лоранс Фурнье Бодри получила французское гражданство

Фигуристка Лоранс Фурнье Бодри, выступающая в дуэте с Гийомом Сизероном в танцах на льду, получила французское гражданство. Об этом сообщает L'Équipe.

Получение французского гражданства позволяет спортсменке принять участие в предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Фигуристка родилась в Монреале и имела канадское спортивное гражданство до 2012 года. Летом 2012 года Фурнье Бодри встала в пару с датским фигуристом Николаем Сёренсеном и начала представлять Данию на международных соревнованиях, однако перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане фигуристке не удалось получить датскую натурализцию, и спортсмены были вынуждены пропустить Олимпиаду. К Олимпийским играм в Пекине фигуристы приняли решение представлять Канаду, на соревновании они заняли девятое место.

Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. До этого Гийом выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

В текущем сезоне фигуристы уже стали победителями этапа Гран-при в Анже.