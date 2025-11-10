Геннадий Головкин поздравил Софью Самоделкину с серебром этапа Гран-при

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин поздравил казахстанскую фигуристку Софью Самоделкину, выигравшую серебряную медаль на этапе Гран-при ISU, который прошёл в Осаке (Япония).
После окончания турнира Самоделкина опубликовала в соцсети фото, где стоит на льду с надетой на шее медалью и держит в руках флаг Казахстана.
«Молодчина!» – написал Головкин в комментариях под публикацией фигуристки.
Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан на международных соревнованиях, ранее представляла Россию. Она серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), серебряный призёр Гран-при среди юниоров в Словении (2021).
На этапе Гран-при в Японии она набрала ровно 200 баллов, уступив лишь японке Каори Сакамото.
