Геннадий Головкин поздравил Софью Самоделкину с серебром этапа Гран-при

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин поздравил казахстанскую фигуристку Софью Самоделкину, выигравшую серебряную медаль на этапе Гран-при ISU, который прошёл в Осаке (Япония).

После окончания турнира Самоделкина опубликовала в соцсети фото, где стоит на льду с надетой на шее медалью и держит в руках флаг Казахстана.

«Молодчина!» – написал Головкин в комментариях под публикацией фигуристки.

Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан на международных соревнованиях, ранее представляла Россию. Она серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), серебряный призёр Гран-при среди юниоров в Словении (2021).

На этапе Гран-при в Японии она набрала ровно 200 баллов, уступив лишь японке Каори Сакамото.