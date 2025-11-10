Скидки
Фигурное катание

Геннадий Головкин поздравил Софью Самоделкину с серебром этапа Гран-при

Геннадий Головкин поздравил Софью Самоделкину с серебром этапа Гран-при
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин поздравил казахстанскую фигуристку Софью Самоделкину, выигравшую серебряную медаль на этапе Гран-при ISU, который прошёл в Осаке (Япония).

После окончания турнира Самоделкина опубликовала в соцсети фото, где стоит на льду с надетой на шее медалью и держит в руках флаг Казахстана.

«Молодчина!» – написал Головкин в комментариях под публикацией фигуристки.

Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан на международных соревнованиях, ранее представляла Россию. Она серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), серебряный призёр Гран-при среди юниоров в Словении (2021).

На этапе Гран-при в Японии она набрала ровно 200 баллов, уступив лишь японке Каори Сакамото.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
227.18
2
Софья Самоделкина
Казахстан
200.00
3
Луна Хендрикс
Бельгия
198.97
