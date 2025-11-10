Владислава Дикиджи и Петра Гуменника внесли в базу «Миротворца»

Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник попали в базу украинского сайта «Миротворец». Эти данные появились на сайте ресурса.

Дикиджи и Гуменник — лидеры сборной России по фигурному катанию. Владислав Дикиджи является чемпионом России (2025) и серебряным призёром (2024) чемпионата России. Гуменник является бронзовым и серебряным призёром чемпионата России. Осенью 2025 года он выиграл квалификационный турнир в Пекине, который даёт ему право участвовать в предстоящей Олимпиаде в Италии.

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.