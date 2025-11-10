Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин прокомментировал срыв Галлямова на партнёршу после выступления на Гран-при в Казани

Жулин прокомментировал срыв Галлямова на партнёршу после выступления на Гран-при в Казани
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, почему, по его мнению, фигурист Александр Галлямов сорвался на свою партнёршу, Анастасию Мишину, после неудачного выступления в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

В зоне Kiss&Cry Галлямов высказывал претензии Мишиной во время ожидания оценок, эмоции и слова фигуриста попали в эфир.

Мишина и Галлямов упали с прыжка в произвольной программе, также они не смогли выполнить одну из поддержек. Фигуристы получили от судей за две программы 201,22 балла и заняли второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

В марте 2025 года Галлямов получил серьёзную травму, после которой долго восстанавливался, Анастасия некоторое время тренировалась одна.

«Мне кажется, что они просто были не готовы к произвольной программе и партнёр немного сорвался. Я уверен, что Александр и Анастасия наберут лучшую форму, потому что они опытные спортсмены и являются чемпионами мира. У Галлямова ведь была серьёзная травма, видимо, они немного не успели подготовиться. Это, можно сказать, рабочие моменты, и я уверен, что у них всё будет нормально», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android