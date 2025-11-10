Фигуристка из Оренбурга мечтает сделать пять четверных прыжков по примеру Трусовой

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани – 2025 Арина Ореховская рассказала, что мечтает сделать пять четверных прыжков, как серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова (Игнатова).

– Какие у вас кумиры в фигурном катании?

– Больше всего мне нравится Александра Трусова. Она всегда усложнялась, не стояла на месте. Делала то, что никто не делал до неё. И она никогда не отступает.

– Как давно следите за Трусовой?

– Очень давно, ещё с юниоров. Она с ранних лет делала четверные, и не один, это всегда меня вдохновляло.

– Глядя на Трусову, решили выучить все четверные?

– Именно так! Хочу в будущем, как и Александра, выехать «пятиквадку», есть такая мечта, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.