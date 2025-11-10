Скидки
Фигуристка Ореховская рассказала, что учит три новых квада. Она уже прыгает четверной лутц

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани – 2025 Арина Ореховская рассказала, за кем следит на международной арене, а также, какие прыжки учит сейчас.

– На международной арене следите за кем-либо?
– За Эмбер Гленн и Каори Сакомото.

– Эмбер Гленн нравится за свой тройной аксель?
– Да, в том числе. У неё хорошо получается.

– В личных планах есть мысль изучить этот элемент?
– Над тройным акселем пока не работали. Учу четверные флип, сальхов и риттбергер, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На юниорском этапе Гран-при в Казани Арина Ореховская заняла третье место с результатом 185,68 балла. Победительницей стала Майя Сарафанова (190,56).

