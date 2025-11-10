Призёр Гран-при России Ореховская — о проблемах со льдом: не выдержал тепла и потрескался

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани — 2025 Арина Ореховская, тренирующаяся в группе Екатерины Михайловой, рассказала о проблемах со льдом в её спортивной школе в Оренбурге.

– Можете побольше рассказать про вашу спортшколу в Оренбурге? Какие там условия?

– В принципе, всего хватает, условия хорошие, только бывают проблемы со льдом. У нас ломался лёд, он иногда тает. В итоге этим летом как было: лёд трескается – неделя без тренировок. Однако затем его починили, достаточно быстро. В целом ничего страшного.

– То есть у вас потрескался лёд? Как такое возможно?

– Всё так, он не выдержал тепла и потрескался, на нём нельзя было тренироваться, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.