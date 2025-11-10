Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Призёр Гран-при России Ореховская — о проблемах со льдом: не выдержал тепла и потрескался

Призёр Гран-при России Ореховская — о проблемах со льдом: не выдержал тепла и потрескался
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани — 2025 Арина Ореховская, тренирующаяся в группе Екатерины Михайловой, рассказала о проблемах со льдом в её спортивной школе в Оренбурге.

– Можете побольше рассказать про вашу спортшколу в Оренбурге? Какие там условия?
– В принципе, всего хватает, условия хорошие, только бывают проблемы со льдом. У нас ломался лёд, он иногда тает. В итоге этим летом как было: лёд трескается – неделя без тренировок. Однако затем его починили, достаточно быстро. В целом ничего страшного.

– То есть у вас потрескался лёд? Как такое возможно?
– Всё так, он не выдержал тепла и потрескался, на нём нельзя было тренироваться, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Лёд раскололся — неделя без тренировок». Как выучить четверные прыжки на катке без крыши
Эксклюзив
«Лёд раскололся — неделя без тренировок». Как выучить четверные прыжки на катке без крыши
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android