«Буду болеть за него на Олимпиаде». Фигуристка Ореховская назвала Петра Гуменника кумиром

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани – 2025 Арина Ореховская назвала серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петра Гуменника своим кумиром.

– Какие у вас любимые программы?

– Произвольная этого сезона, короткая – прошлого. Тогда я катала «Пещеру горного короля». Одна из самых любимых.

– А из программ известных спортсменов?

– №1 – произвольная программа Александры Трусовой.

– В плане техники ориентируетесь на неё?

– Да, пожалуй, что так. А у парней могу назвать своим кумиром Петра Гуменника, буду болеть за него на Олимпиаде, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.