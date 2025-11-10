Скидки
«Буду болеть за него на Олимпиаде». Фигуристка Ореховская назвала Петра Гуменника кумиром

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани – 2025 Арина Ореховская назвала серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петра Гуменника своим кумиром.

– Какие у вас любимые программы?
– Произвольная этого сезона, короткая – прошлого. Тогда я катала «Пещеру горного короля». Одна из самых любимых.

– А из программ известных спортсменов?
– №1 – произвольная программа Александры Трусовой.

– В плане техники ориентируетесь на неё?
– Да, пожалуй, что так. А у парней могу назвать своим кумиром Петра Гуменника, буду болеть за него на Олимпиаде, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

