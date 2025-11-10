Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка из Оренбурга рассказала о мечте попасть на Олимпийские игры

Фигуристка из Оренбурга рассказала о мечте попасть на Олимпийские игры
Комментарии

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани – 2025 Арина Ореховская рассказала о мечте попасть на Олимпийские игры.

– Вы тренируетесь скорее для души или есть большая спортивная мечта?
– Мечта, как и у многих, – попасть на Олимпийские игры. А так, занять призовое место на чемпионате России – тоже хорошо.

– То есть планируете попасть на Олимпиаду из Оренбурга?
– Хотелось бы! Для этого надо много работать, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На юниорском этапе Гран-при в Казани Арина Ореховская заняла третье место с результатом 185,68 балла. Победительницей стала Майя Сарафанова (190,56).

Материалы по теме
«Лёд раскололся — неделя без тренировок». Как выучить четверные прыжки на катке без крыши
Эксклюзив
«Лёд раскололся — неделя без тренировок». Как выучить четверные прыжки на катке без крыши
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android