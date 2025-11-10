Фигуристка из Оренбурга рассказала о мечте попасть на Олимпийские игры

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани – 2025 Арина Ореховская рассказала о мечте попасть на Олимпийские игры.

– Вы тренируетесь скорее для души или есть большая спортивная мечта?

– Мечта, как и у многих, – попасть на Олимпийские игры. А так, занять призовое место на чемпионате России – тоже хорошо.

– То есть планируете попасть на Олимпиаду из Оренбурга?

– Хотелось бы! Для этого надо много работать, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На юниорском этапе Гран-при в Казани Арина Ореховская заняла третье место с результатом 185,68 балла. Победительницей стала Майя Сарафанова (190,56).