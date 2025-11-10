Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Ореховская ответила, была ли на просмотре у звёздных штабов Москвы и Петербурга

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров в Казани – 2025 Арина Ореховская ответила, была ли на просмотре у звёздных штабов Москвы и Петербурга.

– Постоянно живёте в Оренбурге? Либо на два города?
– Нет, и живу, и тренируюсь в Оренбурге. Круглый год.

– Были мысли поехать на просмотр в другой город? В известные тренерские группы?
– Нет, и не планирую. Мне нравится у себя дома в Оренбурге.

– Почему нет даже мысли переехать в Москву или в Санкт-Петербург? Настолько комфортно и привычно со своим тренером?
– Я считаю, что успех – это необязательно какие-то звёздные штабы, в Москве, в Питере. Можно всего добиваться и дома.

– Правда, мы почти не видим таких примеров. Долгое время успехов добивалась Вероника Яметова, однако даже она переехала из Екатеринбурга в Москву. Вас не тревожит эта тенденция?
– Нет, пусть тогда я буду первой, кто докажет, что это возможно, — сказала Ореховская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

