Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Бойкова рассказала о проблемах с ногой

Александра Бойкова рассказала о проблемах с ногой
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Комментарии

Чемпионка Европы и России в парном катании Александра Бойкова рассказала, что испытывает проблемы с ногой. Фигуристка выступает в паре с Дмитрием Козловским.

«Она (проблема с ногой. — Прим. «Чемпионата») не пройдёт, пока не будет полного покоя. Так что пока терпим.
Там инфекция, а не травма. В данном случае помогают только антибиотики и покой. Первое принимаю, второе пока невозможно», – написала Бойкова в чате своего телеграм-канала.

В текущем сезоне Бойкова и Козловский стали победителями мемориала Панина-Коломенкина и двух этапов Гран-при России — в Красноярске и в Казани. Пара тренируется в штабе Этери Тутберидзе под руководством Станислава Морозова.

Материалы по теме
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android