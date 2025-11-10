Александра Бойкова рассказала о проблемах с ногой

Чемпионка Европы и России в парном катании Александра Бойкова рассказала, что испытывает проблемы с ногой. Фигуристка выступает в паре с Дмитрием Козловским.

«Она (проблема с ногой. — Прим. «Чемпионата») не пройдёт, пока не будет полного покоя. Так что пока терпим.

Там инфекция, а не травма. В данном случае помогают только антибиотики и покой. Первое принимаю, второе пока невозможно», – написала Бойкова в чате своего телеграм-канала.

В текущем сезоне Бойкова и Козловский стали победителями мемориала Панина-Коломенкина и двух этапов Гран-при России — в Красноярске и в Казани. Пара тренируется в штабе Этери Тутберидзе под руководством Станислава Морозова.