Тарасова объяснила, почему не планирует возвращаться к комментированию соревнований

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём возможном возвращении к комментаторской деятельности. В текущем сезоне после смерти Александра Гришина к работе на турнирах по фигурному катанию вернулся Василий Соловьёв.

«Я пока не хочу говорить о своём возвращении в эту сферу. Сейчас же комментирует молодёжь. На данный момент комментирование движется в сторону развития большего числа молодых ребят, но мне всегда приятно слышать хорошие отзывы о моей работе», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Ранее фигурное катание на протяжении многих лет комментировал Александр Гришин, который трагически погиб летом 2025 года.