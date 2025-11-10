Скидки
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят в шоу Bol on Ice в Италии

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят в шоу Bol on Ice в Италии
Чемпионы Европы и России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят в ледовом шоу Bol on Ice, которое пройдёт в Болонье (Италия) 10 января. Бойкова подтвердила участие в чате своего телеграм-канала.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).

