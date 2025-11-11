Скидки
«Какая-то беда просто». Траньков — о срывах прыжков у российских пар на Гран-при

«Какая-то беда просто». Траньков — о срывах прыжков у российских пар на Гран-при
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал ситуацию, связанную с небезупречными выступлениями российских спортивных пар на этапах серии Гран-при России – в прокатах программ даже лидеры сборной неоднократно падают с прыжковых элементов или делают их с помарками.

«Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто. Не прыгнуть тулупы, сальхов не отточить, ну, извините меня. Если это один раз, если это случайно, то понятно. Но когда уже у нас третий этап Гран-при, и у взрослых на прыжках ошибки…

Тулуп и сальхов прыгали ещё Елена Валова и Олег Васильев в 1984 году на Олимпийских играх. Поэтому пора бы как бы научиться прыгать эти прыжки уже параллельно – не самый сложный контент. И ваш покорный слуга 10 лет назад тоже их прыгал на Олимпиаде. Должен же быть прогресс. Печально, что с прыжками как будто какие-то проблемы у наших ребят», – приводит слова Транькова ТАСС.

