Ягудин оценил потенциальное возвращение Валиевой на соревнования

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал возобновление спортивной карьеры российской фигуристкой Камилой Валиевой и оценил её шансы на успешные выступления на соревнованиях.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года.

«Сможет ли Камила вернуться на те же вершины — понятия не имею. Но хотелось бы, многие бы хотели. А как это всё на неё повлияло — вопрос надо задавать первоисточнику, конкретно Камиле.

Единственное, я с ней сравнительно недавно разговаривал, и в её ответе на мой вопрос не было и тени сомнения, что она начнёт, и продолжит, и будет выступать. У неё правда читалась 100-процентная уверенность. Поэтому в данный момент у меня нет сомнений. Но говорить о будущем я не очень люблю, потому что если бы у бабушки были… Мы все прекрасно знаем концовку этой истории.

Поэтому, думаю, нет такого человека, который бы не хотел пожелать Камиле сил. Четыре года прошло – это огромный срок, это пропасть. Но судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, то у Камилы всё есть для того, чтобы вновь быть там – в когорте сильнейших, и быть не просто среди, а ещё и выше всех», – приводит слова Ягудина ТАСС.