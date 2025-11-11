Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Срыв их разозлит и подстегнёт». Татьяна Мишина – о прокате Мишиной/Галлямова на Гран-при

«Срыв их разозлит и подстегнёт». Татьяна Мишина – о прокате Мишиной/Галлямова на Гран-при
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала выступление спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристы упали с прыжка в произвольной программе, также они не смогли выполнить одну из поддержек. Спортсмены получили от судей за две программы 201,22 балла и заняли второе место. Их победная серия до поражения составляла восемь турниров.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

После неудачного выступления в произвольной программе Галлямов сорвался на свою партнёршу. В зоне Kiss&Cry он высказывал претензии Анастасии во время ожидания оценок, эмоции и слова фигуриста попали в эфир.

В марте 2025 года Галлямов получил серьёзную травму, после которой долго восстанавливался, Анастасия некоторое время тренировалась одна.

«Саша долгое время восстанавливался. Это их первый старт был, такой срыв для их пары не характерен. Все удивились, но они тоже живые люди.

Пара Мишина/Галлямов наберут, мы ещё увидим их выступление в привычном состоянии. Это встряска поможет и пойдёт на пользу в дальнейшем. В психологическом плане этот срыв их разозлит и подстегнёт, чтобы такое не повторяли. Уверена, на следующем этапе Гран-при они выступят лучше, чем в Казани», – приводит слова Мишиной Metaratings.

Материалы по теме
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Психологический триллер для Мишиной/Галлямова. Бойкова/Козловский зажгли с квадом в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android