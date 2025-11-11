«Срыв их разозлит и подстегнёт». Татьяна Мишина – о прокате Мишиной/Галлямова на Гран-при

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала выступление спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристы упали с прыжка в произвольной программе, также они не смогли выполнить одну из поддержек. Спортсмены получили от судей за две программы 201,22 балла и заняли второе место. Их победная серия до поражения составляла восемь турниров.

После неудачного выступления в произвольной программе Галлямов сорвался на свою партнёршу. В зоне Kiss&Cry он высказывал претензии Анастасии во время ожидания оценок, эмоции и слова фигуриста попали в эфир.

В марте 2025 года Галлямов получил серьёзную травму, после которой долго восстанавливался, Анастасия некоторое время тренировалась одна.

«Саша долгое время восстанавливался. Это их первый старт был, такой срыв для их пары не характерен. Все удивились, но они тоже живые люди.

Пара Мишина/Галлямов наберут, мы ещё увидим их выступление в привычном состоянии. Это встряска поможет и пойдёт на пользу в дальнейшем. В психологическом плане этот срыв их разозлит и подстегнёт, чтобы такое не повторяли. Уверена, на следующем этапе Гран-при они выступят лучше, чем в Казани», – приводит слова Мишиной Metaratings.