Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«В последние три года это точно шоу-бизнес». Роднина — об изменениях в фигурном катании

«В последние три года это точно шоу-бизнес». Роднина — об изменениях в фигурном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала мнение о том, что в последние годы в фигурном катании существенно выросло количество происходящих за пределами льда скандалов, а также наблюдается сильное влияние элементов шоу-бизнеса.

— В последнее время именно фигурное катание стало довольно скандальным видом спорта. Очень много эмоций, очень много внимания тому, что вокруг, а не тому, что на льду. Вам не кажется, что фигурное катание сейчас становится слишком похоже на шоу-бизнес?
— В последние три года это точно шоу-бизнес. Потому что мы в серьёзных соревнованиях не принимаем участия. И у нас такой вид спорта, что можно делать шоу, какие-то показательные выступления, какие-то интересные соревнования разного формата. И всё это требует дополнительной раскрутки.

А в последнее десятилетие еще и Первый канал со своими «Ледниковыми периодами» поспособствовал. И теперь народ не всегда чётко определяет, где соревнования и какие там требования, а где вот эти «ледниковые периоды», где каждая домохозяйка может надеть коньки, выйти и кататься.

— Этот налёт шоу-бизнеса спасает фигурное катание? Или вредит ему?
— Здесь двояко. С одной стороны, мы теряем ориентиры, а с другой — привлекается больше людей, вызывается больше интереса. В моё время больше говорили про парное катание, потому что были долгие результаты.

Сегодня всё фигурное катание у нас свелось к женскому одиночному катанию, которое женским-то не назовешь — там в основном юношеское и детское фигурное катание, — приводит слова Родниной «Комсомольская правда».

Материалы по теме
Пять квадов от Костылевой и феи-чемпионки. Как Плющенко отметил день рождения в Петербурге
Пять квадов от Костылевой и феи-чемпионки. Как Плющенко отметил день рождения в Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android