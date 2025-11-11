«В последние три года это точно шоу-бизнес». Роднина — об изменениях в фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала мнение о том, что в последние годы в фигурном катании существенно выросло количество происходящих за пределами льда скандалов, а также наблюдается сильное влияние элементов шоу-бизнеса.

— В последнее время именно фигурное катание стало довольно скандальным видом спорта. Очень много эмоций, очень много внимания тому, что вокруг, а не тому, что на льду. Вам не кажется, что фигурное катание сейчас становится слишком похоже на шоу-бизнес?

— В последние три года это точно шоу-бизнес. Потому что мы в серьёзных соревнованиях не принимаем участия. И у нас такой вид спорта, что можно делать шоу, какие-то показательные выступления, какие-то интересные соревнования разного формата. И всё это требует дополнительной раскрутки.

А в последнее десятилетие еще и Первый канал со своими «Ледниковыми периодами» поспособствовал. И теперь народ не всегда чётко определяет, где соревнования и какие там требования, а где вот эти «ледниковые периоды», где каждая домохозяйка может надеть коньки, выйти и кататься.

— Этот налёт шоу-бизнеса спасает фигурное катание? Или вредит ему?

— Здесь двояко. С одной стороны, мы теряем ориентиры, а с другой — привлекается больше людей, вызывается больше интереса. В моё время больше говорили про парное катание, потому что были долгие результаты.

Сегодня всё фигурное катание у нас свелось к женскому одиночному катанию, которое женским-то не назовешь — там в основном юношеское и детское фигурное катание, — приводит слова Родниной «Комсомольская правда».