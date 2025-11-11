Скидки
Глейхенгауз объяснил, зачем в штабе Тутберидзе спортсменов готовят к строгому судейству

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, высказался о судействе спортсменов. Он отметил, что фигуристов группы на тренировках оценивают строже, чем на соревнованиях.

«Мы всегда были самыми требовательными судьями к нашим спортсменам. На соревнованиях фигуристки могли получить уровень за элемент и оценку от судьи выше, чем у нас на тренировке. Спортсмены готовы к тому, что не надо ни на что надеяться и что маленький косяк никто прощать не будет. Мы его не прощаем на тренировках, соответственно, они не ждут этого и от судей», — цитирует Глейхенгауза Forbes.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

