«В женском катании «факиры на час»». Роднина — о современном женском одиночном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась насчёт ситуации в современном женском одиночном катании, когда победы юным спортсменкам обходятся ценой собственного здоровья, а также ответила на вопрос о необходимости поднятия возрастного ценза.

— Вас не беспокоит, что оно [фигурное катание] не успевает стать женским? Что девочки, прокатавшись сезон-два сходят с этого конвейера и заканчивают карьеру?

— Потому что сумасшедшие нагрузки. Я всё время смеюсь: у нас детский труд был отменен еще в 1917-м году после революции, но что такое сегодня фигурное катание или художественная гимнастика, как не использование детского труда? Плюс элементы стали очень тяжёлые. Я смотрю на всё это и думаю: какое счастье, что я закончила в спорте в прошлом веке, потому что это надо тысячу раз подумать, отправлять туда своего ребенка или нет.

Другой вопрос, что мы только же это и рекламируем. Мы даже нашим телезрителям и нашему населению не показываем альтернативу. А спорт высших достижений, он профессиональный и живёт по профессиональным правилам. Поэтому в нем должны какие-то ограничения, возрастной ценз, например.

— То есть вы за то, чтобы поднять возрастной ценз в женском фигурном катании еще выше?

— Ну или тогда давайте называть женское фигурное катание детским фигурным катанием. И соглашаемся на то, что на них идут нагрузки — физические, технические, психологические в 15−16 лет. А что дальше? Сломанная судьба, испорченные нервы и сломанные позвоночники. И давайте после этого посчитаем, в конце концов, во что стране это все обходится. Во что обходится одна золотая медаль.

Да, у нас в женском катании «факиры на час». Да, девочки кричат и шумят, журналистов стало много молодых, они с восторгом пишут о женском одиночном катании. Всё остальное забыто. И получается, что российское фигурное катание — одна из самых больших, самых богатых федераций в мире. Мы единственная федерация в мире, в которой золотые медали из чистого золота. У всех остальных они позолоченные, даже олимпийские позолоченные. Почему? Потому что интерес к этому виду спорта огромный.

Международная федерации неслучайно вводит эти ограничения по возрасту. Началось всё с США, когда Тара Липински в свои 15 лет выиграла Олимпиаду. Потом Сара Хьюз. А потом мы в России немножко, извините, доигрались, и после Олимпиады в Пекине теперь возраст подняли до 17 лет. И правильно. Потому что приходят эти молодые, ловкие, бесстрашные, фантастически настроенные девочки, проводят сезон-два и уходят, — приводит слова Родниной «Комсомольская правда».