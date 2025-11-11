Скидки
Глейхенгауз рассказал, как происходит постановка программ в штабе Этери Тутберидзе

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, рассказал, как в группе происходит процесс постановки новых программ.

— Как происходит процесс создания программы? Условно, вы слышите какую-то музыку, вдохновляетесь ею, потом собираете тренерский штаб, спортсмена — обсуждаете и согласовываете. Что дальше?
— Самое сложное — найти музыку и идею. Сама постановка на льду легче, чем процесс придумывания. Потому что когда вы находитесь на льду с музыкой и начинается творчество, то вы со спортсменом находите точки соприкосновения, интересные движения. Этот процесс налажен, и это в любом случае мне лично, как постановщику, кажется финальной стадией подготовки номера. Куда сложнее весь год, всю свою жизнь находиться в поиске идеи, вдохновения, новых треков. Постановочный период — это лето, иногда начинаем и в мае. Все остальное время мне нужно собрать базу к новому сезону.

— В вашей команде только вы отвечаете за выбор идеи и музыки?
— Мы с Этери Георгиевной все время на связи, и как только появляется какая-то музыка или идея, мы это сразу обсуждаем, отправляем друг другу в социальных сетях. Ты можешь услышать музыку, переслушивать её, и она навеет какие-то мысли, вокруг которых начинает рождаться идея, сюжет. Бывает, что ты уже знаешь, о чём хочешь рассказать, и уже под эту идею ищешь композицию. С опытом ты понимаешь, какая музыка тебе нужна и как ее соединить с идеей и реализовать. Проблема в том, что сложно найти трек, который человек в фигурном катании еще не слышал, — приводит слова Глейхенгауза Forbes.

