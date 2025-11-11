Скидки
Даниил Глейхенгауз раскрыл, фанатом какого фигуриста был в детстве

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, рассказал, каким спортсменом вдохновлялся, когда в детстве занимался фигурным катанием.

— Вы начали свой профессиональный путь во времена бума мужского одиночного катания в России. В те годы все следили за противостоянием Алексея Ягудина и Евгения Плющенко…
— Я всегда был фанатом Лёши Ягудина. Мы детьми выходили на лёд и катали его дорожки, повторяли движения из программ «Гладиатор» и «Зима». У меня до сих пор есть газета с моим интервью, когда мне было девять лет, где я рассказываю, что хочу быть олимпийским чемпионом и что Лёша Ягудин — мой кумир. Конечно, я следил за ним, смотрел соревнования. Тогда же не было возможности посмотреть программу в записи, поэтому все собирались у телевизоров, ждали трансляции, — приводит слова Глейхенгауза Forbes.

Глейхенгауз объяснил, зачем в штабе Тутберидзе спортсменов готовят к строгому судейству
