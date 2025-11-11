Евгения Медведева показала, как танцор Гайнутдинов сделал ей предложение руки и сердца

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева показала момент своей помолвки с танцором Ильдаром Гайнутдиновым, который запечатлели камеры.

«07.11.2025», — подписала видео Медведева, добавив эмодзи «сердце».

Видео доступно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Отметим, что с кольцом на безымянном пальце фигуристка была замечена на этапе Гран-при России в Казани, который состоялся на прошедшей неделе. Тогда Евгения не стала давать никаких комментариев по этому поводу. Официальный пост о помолвке возлюбленные выпустили сегодня, 11 ноября.

25-летняя фигуристка и 24-летний танцор познакомились на проекте «Звёздные танцы», где танцевали в паре. Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав совместные фотографии.