Зоя Пестова и Сергей Лагутов стали лучшими в ритм-танце на 5-м этапе юниорского ГП России

Танцевальный дуэт Зоя Пестова и Сергей Лагутов стали промежуточными лидерами пятого этапа юниорской серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию, который проходит в Москве, по итогам ритм-танца. Судьи оценили их прокат в 66,10 балла.

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, пятый этап, Москва. Танцы на льду. Ритм-танец:

Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Москва) — 66,10 балла. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев (Москва) — 64,87. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) — 64,12. Полина Жарова/Алексей Столяров (Москва) — 63,75. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов (Удмуртская республика/Москва) — 63,35. Лилия Литенко/Глеб Солович (Московская/Нижегородская области) — 57,69.

Свои произвольные танцы в рамках Гран-при в Москве дуэты представят завтра, 12 ноября, в 13:00 мск.