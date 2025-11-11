Скидки
Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу у пар на этапе юниорского ГП в Москве

Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу у пар на этапе юниорского ГП в Москве
Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, стали промежуточными лидерами пятого этапа юниорской серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию, который проходит в Москве. Судьи оценили их короткую программу в 66,48 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Юниоры. Пары. Короткая программа
11 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Окончено

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, пятый этап, Москва. Пары. Короткая программа

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Москва) – 66,48 балла.
  2. Полина Сажина/Алексей Белкин (Москва) – 65,08.
  3. Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко (Москва) – 57,67.

Свои произвольные программы пары представят завтра, 12 ноября. Начало прокатов – в 15:30 мск.

