Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу у пар на этапе юниорского ГП в Москве
Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, стали промежуточными лидерами пятого этапа юниорской серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию, который проходит в Москве. Судьи оценили их короткую программу в 66,48 балла.
Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, пятый этап, Москва. Пары. Короткая программа
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Москва) – 66,48 балла.
- Полина Сажина/Алексей Белкин (Москва) – 65,08.
- Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко (Москва) – 57,67.
Свои произвольные программы пары представят завтра, 12 ноября. Начало прокатов – в 15:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии