«Я стала счастливее». Евгения Медведева — о помолвке с хореографом Гайнутдиновым

Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018) российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от предложения руки и сердца, которое получила 7 ноября от своего возлюбленного, танцора Ильдара Гайнутдинова.

«Свадьба в следующем году, с датой пока не определились. Я чувствую себя лучше всех! Чего-то будоражащего не чувствую, скорее спокойствие. Всё хорошо, всё идёт своим чередом. Я стала счастливее», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Пара состоит в отношениях с 2024 года, фигуристка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы». Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав в соцсети совместные фотографии.

