Евгения Медведева рассказала о планах на 2026 год

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018) и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими планами на 2026 год.

«У меня впереди конец ноября и декабрь — самый активный сезон. Это и чемпионат России, и финал Гран-при России в следующем году, на котором я тоже надеюсь присутствовать. В январе у меня различные новогодние ёлки. Очень много городов объездим со спектаклем «Щелкунчик» и симфоническим оркестром. Планов много, и меня тоже будет много (смеётся). Готовимся, запасаемся нервами и силами», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.