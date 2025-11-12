Скидки
Стала известна стоимость помолвочного кольца Евгении Медведевой

Стала известна стоимость помолвочного кольца Евгении Медведевой
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева получила помолвочное кольцо стоимостью в 845 тыс. рублей от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова.

Медведева опубликовала видеоролик с моментом получения предложения руки и сердца, на нём также были запечатлены кадры счастливой пары и дорогостоящего кольца от ювелирного дома Cartier.

Пара состоит в отношениях с 2024 года, фигуристка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы». Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав в соцсети совместные фотографии.

