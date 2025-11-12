Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин оценил свой комментаторский опыт с Василием Соловьёвым

Ягудин оценил свой комментаторский опыт с Василием Соловьёвым
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион (2002) Алексей Ягудин дал положительную оценку своему опыту комментирования фигурного катания на одной позиции с российским тележурналистом и кинопродюсером Василием Соловьёвым.

Осенью 2025 года стало известно, что Соловьёв заменит в прямом эфире погибшего в августе Александра Гришина, который был комментатором фигурного катания последние 10 лет. Гришин ушёл из жизни в результате несчастного случая.

Соловьёв и ранее комментировал фигурное катание, однако приостановил карьеру после Олимпийских игр в Сочи.

«Василий прекрасный человек, прекрасный комментатор. Мы говорим о том, что Саша Гришин на протяжении последних лет стал голосом фигурного катания в нашей стране. Никто не собирается никого менять, есть определённая схема комментирования. Василий пропустил какой-то жизненный блок фигурного катания. Поэтому нет «я», есть «мы».

Мы прекрасно сработались с Василием, Михаилом Колядой, Анной Щербаковой, периодически у Евгении [Медведевой] получается комментировать. Заменить Александра я никогда не стремился, потому что заменить его невозможно. Он настолько тонко чувствовал и знал абсолютно каждого фигуриста, и мы даже говорим не о взрослых спортсменах, а о юниорском уровне», – приводит слова Ягудина ТАСС.

Материалы по теме
На место Гришина придёт легендарный напарник Тарасовой. Но как вернуться спустя 10 лет?
На место Гришина придёт легендарный напарник Тарасовой. Но как вернуться спустя 10 лет?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android