Ягудин оценил свой комментаторский опыт с Василием Соловьёвым

Олимпийский чемпион (2002) Алексей Ягудин дал положительную оценку своему опыту комментирования фигурного катания на одной позиции с российским тележурналистом и кинопродюсером Василием Соловьёвым.

Осенью 2025 года стало известно, что Соловьёв заменит в прямом эфире погибшего в августе Александра Гришина, который был комментатором фигурного катания последние 10 лет. Гришин ушёл из жизни в результате несчастного случая.

Соловьёв и ранее комментировал фигурное катание, однако приостановил карьеру после Олимпийских игр в Сочи.

«Василий прекрасный человек, прекрасный комментатор. Мы говорим о том, что Саша Гришин на протяжении последних лет стал голосом фигурного катания в нашей стране. Никто не собирается никого менять, есть определённая схема комментирования. Василий пропустил какой-то жизненный блок фигурного катания. Поэтому нет «я», есть «мы».

Мы прекрасно сработались с Василием, Михаилом Колядой, Анной Щербаковой, периодически у Евгении [Медведевой] получается комментировать. Заменить Александра я никогда не стремился, потому что заменить его невозможно. Он настолько тонко чувствовал и знал абсолютно каждого фигуриста, и мы даже говорим не о взрослых спортсменах, а о юниорском уровне», – приводит слова Ягудина ТАСС.