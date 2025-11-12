«Подарил мне вторую жизнь в спорте». Самоделкина — о работе с Арутюняном

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, поблагодарила своего тренера Рафаэля Арутюняна за поддержку, а также рассказала о своих планах на ближайшее будущее и полученной травме.

На этапе Гран-при ISU в Японии Самоделкина выиграла серебряную медаль.

«Сейчас я в Казахстане, мне надо решить некоторые проблемы с документами и разобраться с коленом после травмы. В планах МРТ, разные обследования и реабилитация.

Я ведь травмировалась не на сложных прыжках, получилось очень обидно: была обычная тренировка, я уже все отпрыгала, чисто выехала тройной аксель, сделала два чистых проката своих программ – и на простейшем упражнении, на выкрюке вдруг вывернула колено. Прямо до хруста. Почти месяц ушел на восстановление, но перед турниром в Японии мы даже успели плотно поработать вместе с Ше-Линн [Бурн] над короткой программой.

Я безумно благодарна Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну] за то, что поехал со мной в Японию. Когда он стоит за бортом – это для меня совсем другой уровень уверенности в себе. Он подарил мне вторую жизнь в спорте, протянул мне руку и показал, кем я могу стать. Я безумно ценю этот шанс.

Конечно, я счастлива, что всё так удачно сложилось на NHK Trophy: да, идеального проката не вышло, но я показала максимум того, на что я была способна после травмы. Не ожидала, что получу серебро, после оценок бросилась звонить родителям, психологу – и плакала от счастья.

Очень хочется уже поскорее вернуться к тренировкам с Рафаэлем Владимировичем, нам столько всего надо сделать.

Если я получу приглашение на этап в Финляндии, будем экстренно менять планы, конечно. Но я уже привыкла, что нужно быть ко всему готовой. У меня даже джетлага уже не бывает, ночь – спим, день – тренируемся, абсолютно не важно, в какой я стране.

В планах у нас еще декабрьский турнир в Загребе, так что даже если с этапом Гран-при не сложится, мне есть над чем работать», — приводит слова Самоделкиной телеграм-канал «Всем лутц!».