Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли юниорский этап Гран-при в Москве в танцах на льду

Российские фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве. За два танца спортсмены получили от судей 168 баллов ровно.
Второе место занял дуэт Анны Билибиной и Дмитрия Кашаева, они набрали 159,32 балла. Тройку призёров замкнули Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов, их результат составил 158,48 балла.
Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Танцы на льду. Итоговые результаты
1. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 168,00.
2. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 159,32.
3. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов — 158,48.
4. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 157,56.
5. Полина Жарова/Алексей Столяров — 156,00.
6. Ярослава Воробьёва/Георгий Цымбалов —143,39.