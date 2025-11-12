Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли юниорский этап Гран-при в Москве в танцах на льду

Российские фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве. За два танца спортсмены получили от судей 168 баллов ровно.

Второе место занял дуэт Анны Билибиной и Дмитрия Кашаева, они набрали 159,32 балла. Тройку призёров замкнули Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов, их результат составил 158,48 балла.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 168,00.

2. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 159,32.

3. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов — 158,48.

4. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 157,56.

5. Полина Жарова/Алексей Столяров — 156,00.

6. Ярослава Воробьёва/Георгий Цымбалов —143,39.