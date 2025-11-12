Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли юниорский этап Гран-при в Москве в танцах на льду

Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли юниорский этап Гран-при в Москве в танцах на льду
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве. За два танца спортсмены получили от судей 168 баллов ровно.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
12 ноября 2025, среда. 13:00 МСК
Окончено

Второе место занял дуэт Анны Билибиной и Дмитрия Кашаева, они набрали 159,32 балла. Тройку призёров замкнули Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов, их результат составил 158,48 балла.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 168,00.
2. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 159,32.
3. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов — 158,48.
4. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 157,56.
5. Полина Жарова/Алексей Столяров — 156,00.
6. Ярослава Воробьёва/Георгий Цымбалов —143,39.

Материалы по теме
Зоя Пестова и Сергей Лагутов стали лучшими в ритм-танце на 5-м этапе юниорского ГП России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android