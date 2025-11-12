Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли юниорский Гран-при в Москве в парном катании

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли юниорский Гран-при в Москве в парном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, стали победителями пятого этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Москве. За два проката спортсмены получили от судей 190,12 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Юниоры. Пары. Произвольная программа
12 ноября 2025, среда. 15:30 МСК
Окончено

Серебряными призёрами турнира стали Полина Сажина и Алексей Белкин, набравшие 185,61 балла. Тройку призёров замкнули Злата Камалова и Данил Панов (158,87).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 190,12.
2. Полина Сажина/Алексей Белкин — 185,61.
3. Злата Камалова/Данил Панов — 158,87.
4. Арина Парсегова/Матвей Богданов — 156,48.
5. Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко —149,88.

Материалы по теме
Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли юниорский этап Гран-при в Москве в танцах на льду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android