Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли юниорский Гран-при в Москве в парном катании

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, стали победителями пятого этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Москве. За два проката спортсмены получили от судей 190,12 балла.

Серебряными призёрами турнира стали Полина Сажина и Алексей Белкин, набравшие 185,61 балла. Тройку призёров замкнули Злата Камалова и Данил Панов (158,87).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 190,12.

2. Полина Сажина/Алексей Белкин — 185,61.

3. Злата Камалова/Данил Панов — 158,87.

4. Арина Парсегова/Матвей Богданов — 156,48.

5. Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко —149,88.