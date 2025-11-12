Скидки
Лидия Плескачёва выиграла КП на 5-м этапе юниорского Гран-при России — 2025/2026

Лидия Плескачёва
Лидия Плескачёва стала сильнейшей по итогам короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Она получила от судей 68,15 балла. На предварительном втором месте в соревнованиях одиночниц расположилась Алиса Юрова (64,99 балла), а тройку сильнейших замкнула Виктория Стрельцова (63,73).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Девушки. Короткая программа
12 ноября 2025, среда. 16:55 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
68.15
2
Алиса Юрова
Липецкая область
64.99
3
Виктория Стрельцова
Москва
63.73

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров — 2025/2026, Пятый этап, Москва. Девушки, короткая программа:

1. Лидия Плескачёва (Москва) — 68,15.
2. Алиса Юрова (Липецкая область) — 64,99.
3. Виктория Стрельцова (Москва) — 63,73.
4. Елена Костылева (Московская область) — 63,50.
5. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 62,81.

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 13 ноября. Начало — в 12:45 мск.

Календарь Гран-при России - 2025/2026 среди юниоров
