Лидия Плескачёва выиграла КП на 5-м этапе юниорского Гран-при России — 2025/2026

Лидия Плескачёва стала сильнейшей по итогам короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Она получила от судей 68,15 балла. На предварительном втором месте в соревнованиях одиночниц расположилась Алиса Юрова (64,99 балла), а тройку сильнейших замкнула Виктория Стрельцова (63,73).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров — 2025/2026, Пятый этап, Москва. Девушки, короткая программа:

1. Лидия Плескачёва (Москва) — 68,15.

2. Алиса Юрова (Липецкая область) — 64,99.

3. Виктория Стрельцова (Москва) — 63,73.

4. Елена Костылева (Московская область) — 63,50.

5. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 62,81.

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 13 ноября. Начало — в 12:45 мск.