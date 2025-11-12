Скидки
Фигурное катание

Фигуристке Плескачёвой разрешили прыгать тройные прыжки за две недели до Гран-при в Москве

Лидия Плескачёва
Российская фигуристка Лидия Плескачёва сообщила, что получила разрешение на исполнение тройных прыжков за две недели до старта пятого этапа юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Москве. Спортсменка ранее восстанавливалась после травмы. Сегодня, 12 ноября, она выиграла короткую программу на соревнованиях в столице страны.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Девушки. Короткая программа
12 ноября 2025, среда. 16:55 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
68.15
2
Алиса Юрова
Липецкая область
64.99
3
Виктория Стрельцова
Москва
63.73

«Я не каталась месяц, может, чуть больше. Было тяжело, однако я справилась. Пока не всё до конца восстановлено, но я стараюсь.

Короткая программа мне очень нравится, она показывает меня с другой стороны. Её поставила Надежда Канаева
Процесс постановки был рабочим, я удивилась предложенной музыке, так как хотела под такую катать. В общем, мне понравился выбор музыки, была рада.

Ощущения после возвращения? Силы нужны, их стоит копить. Восстанавливаюсь, всё хорошо. После травмы вышла на лёд спустя полтора месяца. Сидела пять недель, потом мне разрешили скользить. Две недели скользила, затем начала прыгать одинарные. Всего две недели назад разрешили прыгать тройные.

Было очень обидно, досадно. Были мысли что не смогу выйти на этапы Гран при. Восстановление пошло своим ходом, я немного подуспокоилась», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

