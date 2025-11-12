Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Федотов стал первым по итогам короткой программы на пятом этапе юниорского Гран-при России

Арсений Федотов
Аудио-версия:
Комментарии

Арсений Федотов стал первым по итогам короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Он получил от судей 83,20 балла. На втором месте в соревнованиях одиночников расположился Глеб Ковтун (78,64), а тройку сильнейших замкнул Герман Ленков (76,52).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Юноши. Короткая программа
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
83.20
2
Глеб Ковтун
Тюменская область
78.64
3
Герман Ленков
Санкт-Петербург
76.52

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров — 2025/2026. Пятый этап, Москва. Юноши, короткая программа:

1. Арсений Федотов (Москва) —83,20.
2. Глеб Ковтун (Тюменеская область) — 78,64.
3. Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 76,52.
4. Николай Колесников (Москва) — 71,55.
5. Тимофей Бочков (Москва) — 69,69.

Произвольная программа у юношей состоится завтра, 13 ноября. Начало — в 15:45 мск.

Календарь Гран-при России - 2025/2026 среди юниоров
