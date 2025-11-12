Скидки
Ученица Тутберидзе Стрельцова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при в Москве

Ученица Тутберидзе Стрельцова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при в Москве
Виктория Стрельцова
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Виктория Стрельцова высказалась о собственной ошибке в короткой программе на этапе юниорского Гран-при России в Москве. Она получила от судей 63,73 балла и заняла третье место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Девушки. Короткая программа
12 ноября 2025, среда. 16:55 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
68.15
2
Алиса Юрова
Липецкая область
64.99
3
Виктория Стрельцова
Москва
63.73

«Что произошло с двойным акселем? Я очень сильно обрадовалась, что сделала тройной аксель, потому что в последнее время он не очень на тренировках получался, но в программе делала, и сделала одинарный аксель вместо двойного.

Опыта не хватает, потому что всего второй раз выступаю на этапах Гран‑при по юниорам, надо работать, чтобы не расслабляться, а таких глупых ошибок не было. Сделала для себя вывод, что нужно лучше готовиться и не нервничать», — передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Стрельцова является подпечной Этери Тутберидзе.

Лидия Плескачёва выиграла КП на 5-м этапе юниорского Гран-при России — 2025/2026
