Ученица Тутберидзе Стрельцова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при в Москве

Фигуристка Виктория Стрельцова высказалась о собственной ошибке в короткой программе на этапе юниорского Гран-при России в Москве. Она получила от судей 63,73 балла и заняла третье место.

«Что произошло с двойным акселем? Я очень сильно обрадовалась, что сделала тройной аксель, потому что в последнее время он не очень на тренировках получался, но в программе делала, и сделала одинарный аксель вместо двойного.

Опыта не хватает, потому что всего второй раз выступаю на этапах Гран‑при по юниорам, надо работать, чтобы не расслабляться, а таких глупых ошибок не было. Сделала для себя вывод, что нужно лучше готовиться и не нервничать», — передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Стрельцова является подпечной Этери Тутберидзе.