Гуменник, Дикиджи, Муравьёва, Мишина/Галлямов выступят на этапе Гран-при в Омске

22 и 23 ноября в Омске состоится пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» среди взрослых спортсменов. В программе заявлены четыре дисциплины: мужское и женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительным списком участников турнира в Омске.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при, Омск. МС. Предварительный состав участников

Одиночное катание, мужчины: Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.

Одиночное катание, женщины: Мария Агаева, Алина Горбачёва, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.

Парное катание: Дарья Андреева/Александр Акимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.