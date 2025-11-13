Дочь Тихонова с партнёром высказались о целях на первый совместный сезон в танцах на льду

Российские фигуристы Полина Тихонова и Матвей Лысов, выступающие в танцах на льду, рассказали, какие цели поставили они и их тренеры на текущий сезон.

Полина Тихонова – дочь двукратных чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова.

– Ставили ли вы с тренерами какие-то цели на этот сезон? Были ли какие-то медальные прогнозы?

Матвей. Медальных прогнозов изначально не было. Этот сезон – просто для того, чтобы накататься в паре.

Полина. Спокойно скатываемся, и всё. То, что мы оказались в Магнитогорске на пьедестале, – это приятный бонус (улыбается), — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.