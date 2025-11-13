Скидки
Фигурное катание

Дочь Петровой и Тихонова рассказала о конфузе на тренировке после перехода в танцы на льду

Дочь Петровой и Тихонова рассказала о конфузе на тренировке после перехода в танцы на льду
Дочь двукратных чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова Полина Тихонова, выступающая в паре с Матвеем Лысовым, рассказала, насколько сложно ей дался переход в танцы на льду.

– Сложно ли было на первых тренировках привыкать к новым упражнениям?
— Было сложно. Сначала я очень уставала на упражнениях. Вроде бы говорят, что танцы – простые, а на самом деле это не хухры-мухры (улыбается). Когда пришла на первую тренировку, начала делать упражнения и прямо перед тренерами назад завалилась и упала. Так что это не так-то просто, — рассказала Тихонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полина Тихонова и Матвей Лысов тренируются в группе Алексея Горшкова и являются призёрами этапа Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

