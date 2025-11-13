Скидки
Полина Тихонова о помощи Кагановской и Некрасова: если что-то видят, могут подсказать

Дочь двукратных чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова Полина Тихонова, выступающая в танцах на льду в паре с Матвеем Лысовым, рассказала, как им помогают совместные тренировки с призёрами этапов Гран-при России Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

– С Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым вы тренируетесь на одном льду. Бывает ли такое, что они с чем-то помогают на занятиях?
— Они нам помогали с некоторыми элементами, которые мы брали из их произвольной программы. Если что-то где-то они видят, то могут подсказать. Это круто, что ты находишься с ними на одном льду и ты можешь посмотреть, как это правильно делается, — рассказала Тихонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полина Тихонова и Матвей Лысов тренируются в группе Алексея Горшкова и являются призёрами этапа Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

