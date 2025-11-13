Дочь Марии Петровой рассказала о помощи Кагановской и Некрасова с костюмами для ПТ

Дочь двукратных чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова Полина Тихонова, выступающая в танцах на льду в паре с Матвеем Лысовым, рассказала, как призёры этапов Гран-при России Василиса Кагановская и Максим Некрасов помогли им с костюмами для произвольного танца.

– Как вышло, что Василиса и Максим поделились с вами костюмами для программы?

— Мы сначала сделали другие костюмы к этой программе, но нам они не очень понравились. К программе они не очень подходили. У тренеров промелькнула такая мысль, что можно попробовать попросить у Василисы с Максимом, и они поддержали эту идею, — рассказала Тихонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полина Тихонова и Матвей Лысов тренируются в группе Алексея Горшкова и являются призёрами этапа Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Произвольный танец Тихонова и Лысов исполняют под композицию I will always love you в исполнении Чейза Холфелдера.

