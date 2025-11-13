Скидки
Фигуристка Полина Тихонова оценила возвращение Сизерона с новой партнёршей

Российская фигуристка Полина Тихонова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Матвеем Лысовым, оценила возвращение на соревнования олимпийского чемпиона в танцах на льду Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри.

Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. До этого Гийом выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

– Следите ли вы сейчас за международными стартами? Понравились ли чьи-то программы в этом сезоне?
— Стараюсь смотреть все международные соревнования – и одиночников, и парников, и танцоров. Интересно наблюдать за тем, как там люди катаются. Мне очень понравились Гийом Сизерон с Лоранс Фурнье Бодри, особенно их произвольный танец. Он прошёл на одном дыхании, так что я даже не заметила, где были элементы в этом танце, а они, между прочим, были очень хорошо выполнены. Мне нравится, как они смотрятся, — сказала Тихонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

