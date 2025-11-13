Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дочь Петровой и Тихонова рассказала о роли родителей в тренировках после перехода в танцы

Дочь Петровой и Тихонова рассказала о роли родителей в тренировках после перехода в танцы
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Полина Тихонова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Матвеем Лысовым, рассказала, какую роль в тренировочном процессе играют её родители после перехода спортсменки в этом году из одиночного катания в новый для себя вид.

Полина Тихонова – дочь двукратных чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова.

– Полина, после перехода в танцы насколько сейчас ваши родители участвуют в тренировочном процессе? Или же исключительно болеют со стороны?
— В основном они болельщики. Иногда приходят на тренировки и помогают нам с какими-то элементами – поддержки, вращения. Но в большей степени они просто поддерживают и болеют за нас (улыбается), -- сказала Тихонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Дочь знаменитых чемпионов перешла в танцы и уже взяла медаль! Беседа с Тихоновой и Лысовым
Эксклюзив
Дочь знаменитых чемпионов перешла в танцы и уже взяла медаль! Беседа с Тихоновой и Лысовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android