Дочь Петровой и Тихонова рассказала о роли родителей в тренировках после перехода в танцы

Российская фигуристка Полина Тихонова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Матвеем Лысовым, рассказала, какую роль в тренировочном процессе играют её родители после перехода спортсменки в этом году из одиночного катания в новый для себя вид.

Полина Тихонова – дочь двукратных чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова.

– Полина, после перехода в танцы насколько сейчас ваши родители участвуют в тренировочном процессе? Или же исключительно болеют со стороны?

— В основном они болельщики. Иногда приходят на тренировки и помогают нам с какими-то элементами – поддержки, вращения. Но в большей степени они просто поддерживают и болеют за нас (улыбается), -- сказала Тихонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.