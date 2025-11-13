Призёры Гран-при Тихонова и Лысов назвали Кагановскую/Некрасова одними из своих фаворитов

Российские фигуристы Полина Тихонова и Матвей Лысов, выступающие в танцах на льду, рассказали, кого считают фаворитом среди других спортсменов в их виде.

– Полина, до перехода в танцы на льду вы следили за этим видом фигурного катания? Есть ли фавориты среди танцоров у вашей пары?

Полина. Раньше я наблюдала только за топами, а в прошлом году начала достаточно сильно увлекаться, смотрела всё, в том числе юниорские танцы. Мне очень нравились Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, когда появились Василиса Кагановская и Максим Некрасов, то тоже очень понравились.

Матвей. Тоже стараюсь следить, Максим с Василисой очень нравятся, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.