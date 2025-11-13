Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Призёры Гран-при Тихонова и Лысов назвали Кагановскую/Некрасова одними из своих фаворитов

Призёры Гран-при Тихонова и Лысов назвали Кагановскую/Некрасова одними из своих фаворитов
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Полина Тихонова и Матвей Лысов, выступающие в танцах на льду, рассказали, кого считают фаворитом среди других спортсменов в их виде.

– Полина, до перехода в танцы на льду вы следили за этим видом фигурного катания? Есть ли фавориты среди танцоров у вашей пары?
Полина. Раньше я наблюдала только за топами, а в прошлом году начала достаточно сильно увлекаться, смотрела всё, в том числе юниорские танцы. Мне очень нравились Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, когда появились Василиса Кагановская и Максим Некрасов, то тоже очень понравились.

Матвей. Тоже стараюсь следить, Максим с Василисой очень нравятся, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Дочь знаменитых чемпионов перешла в танцы и уже взяла медаль! Беседа с Тихоновой и Лысовым
Эксклюзив
Дочь знаменитых чемпионов перешла в танцы и уже взяла медаль! Беседа с Тихоновой и Лысовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android